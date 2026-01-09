Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» объявила о трансфере нового полузащитника

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о подписании полузащитника «Аталанты» Марко Брешианини.

Стороны заключили арендное соглашение с правом последующего выкупа. Однако при достижении определённых условий опция выкупа будет активирована автоматически.

Брешианини 25 лет, он является воспитанником «Милана». В ходе карьеры футболист также выступал за «Козенцу», «Монцу», «Виртус Энтеллу», «Фрозиноне» и «Аталанту». В составе команды из Бергамо он суммарно провёл 50 матчей, в которых отметился семью голами. В 2024 году Марко дебютировал за сборную Италии, в составе которой успел провести два матча.

