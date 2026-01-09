Евгений Ловчев: главный человек последних лет в российском футболе — Галицкий

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого главным человеком в российском футболе последних лет. «Краснодар» — действующий победитель Мир РПЛ.

— Главным человеком последних лет в нашем футболе назвал бы Галицкого. Я познакомился с ним, когда он только строил академию. Приехал в Краснодар, мы с ним ходили мимо играющих в футбол детишек, и Сергей Николаевич рассказывал мне, что хочет, чтобы у него играли только воспитанники. На что я ему тогда сказал, что это утопия, что, как только появится хороший мальчик, за ним приедут из Москвы, а родителям пообещают машину и квартиру. Через некоторое время в команде стало играть больше иностранцев. Ничего такого в этом нет, те же «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал» — сборные мира.

— Недавно в составе «Краснодара» на поле оказались 11 воспитанников. Мечта сбылась.

— Мечта в футболе — стать чемпионом, всё остальное — пункт в блокноте, желание уколоть всех, что у меня играют только русские ребята, а другие покупают игроков за 30 миллионов. Хотя Галицкий при желании может покупать футболистов и за 100 миллионов. Никогда не считал, что деньги в футболе решают всё, результат всё равно дают игроки и поле. А сейчас больше прихожу к тому, что обязательно нужны деньги, чтобы что‑то выиграть. К большому сожалению, деньги заменили влюблённость в футбол, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».