«Оренбург» объявил об уходе своего футболиста в хорватский «Осиек»

Футболист «Оренбурга» Владан Бубанья продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Он перешёл в клуб «Осиек» на правах аренды, о чём сообщает пресс-служба оренбуржцев. Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Владан Бубанья на правах аренды переходит в хорватский «Осиек». Между клубами достигнута договорённость об аренде полузащитника до конца сезона-2025/2026.

Черногорец пополнил нашу команду в июле прошлого года. За это время принял участие в 14 играх и отличился голом в ворота «Зенита». Удачи, Владан!» — написала пресс-служба «Оренбурга».

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей.