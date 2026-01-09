Скидки
Агент: Жерсон официально покинул «Зенит»

Агент: Жерсон официально покинул «Зенит»
Футбольный агент Андре Кюри, являющийся представителем полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жерсона, заявил, что бразилец покинул сине-бело-голубых. Ранее появилась информация, что «Крузейро» договорился с «Зенитом» о переходе Жерсона.

«Жерсон официально покинул «Зенит», подтверждаю это», — приводит слова Кюри «РБ Спорт».

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

