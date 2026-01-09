Талалаев заявил, что успешным сезон для «Балтики» сделает только чемпионство в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, в каком случае будет считать успешным нынешний сезон для калининградцев. После 18 туров этого сезона Мир РПЛ «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

— Какое место должно быть у «Балтики», чтобы вы сказали, что сезон был успешный?

— Первое.

— Первое?! А если будете вторыми?

— Я расстроюсь.

— Андрей Викторович, вы серьёзно?

— Серьёзно.

— Вы второму месту с «Балтикой» расстроитесь?

— Да. Вы спрашиваете про мои эмоции — я вам эмоционально отвечаю на это. Если вы спрашиваете у моего разума… Понятно, что нам поставили [задачу] место в десятке — как минимум это мы уже сделаем. Я знаю точно, что с 35 очками мы уже не вылетим, — сказал Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».