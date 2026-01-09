«Зенит» может побороться с «Наполи» за полузащитника из «Палмейраса» — ESPN

«Зенит» и «Наполи» проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Палмейраса» Аллану. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, российский и итальянский клубы установили предварительные контакты с «Палмейрасом», который, как ожидается, в скором времени получит предложения по покупке 21-летнего хавбека. При этом подчёркивается, что бразильская команда не заинтересована в продаже Аллана.

Полузащитник играет за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. За этот период Аллан принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

