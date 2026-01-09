Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался после перехода Семеньо в «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на переход флангового нападающего Антуана Семеньо в манчестерский клуб. Футболист перешёл из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн).

«Многие клубы хотели заполучить его, но он решил присоединиться к нам, так что я могу лишь сказать ему спасибо. Мы очень рады. Мы долгое время следили за ним.

Все знают его качества. Он был великолепен в «Борнмуте», и он может играть на обоих флангах, справа и слева. Благодаря своей скорости он также может играть на позиции нападающего. Он хорошо знает Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прессе появлялась информация, что ганец отказал четырём клубам АПЛ («Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы перейти в стан «горожан».

