Гвардиола высказался после перехода Семеньо в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на переход флангового нападающего Антуана Семеньо в манчестерский клуб. Футболист перешёл из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн).

«Многие клубы хотели заполучить его, но он решил присоединиться к нам, так что я могу лишь сказать ему спасибо. Мы очень рады. Мы долгое время следили за ним.

Все знают его качества. Он был великолепен в «Борнмуте», и он может играть на обоих флангах, справа и слева. Благодаря своей скорости он также может играть на позиции нападающего. Он хорошо знает Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прессе появлялась информация, что ганец отказал четырём клубам АПЛ («Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы перейти в стан «горожан».