Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Сити» и его дети едва не погибли во время занятия сёрфингом — The Sun

Экс-игрок «Манчестер Сити» и его дети едва не погибли во время занятия сёрфингом — The Sun
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демикелис едва не погиб во время занятия сёрфингом со своими тремя детьми недалеко от фешенебельного уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте на Атлантическом побережье, сообщает The Sun.

Бывший аргентинский футболист вошёл в воду вместе со своими детьми на пляже в 400 метрах от ближайшего поста спасателей. Данное место не предназначено для купания, так как является сложной зоной. Сильное течение унесло Демикелиса и детей от побережья. Однако в этот момент на пляже случайно оказались два спасателя, которые в нерабочее время пришли покататься на сёрфинге и смогли оказать помощь.

В качестве игрока Демикелис выступал за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Малага» и «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины защитник провёл 51 матч и отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android