Экс-игрок «Манчестер Сити» и его дети едва не погибли во время занятия сёрфингом — The Sun

Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демикелис едва не погиб во время занятия сёрфингом со своими тремя детьми недалеко от фешенебельного уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте на Атлантическом побережье, сообщает The Sun.

Бывший аргентинский футболист вошёл в воду вместе со своими детьми на пляже в 400 метрах от ближайшего поста спасателей. Данное место не предназначено для купания, так как является сложной зоной. Сильное течение унесло Демикелиса и детей от побережья. Однако в этот момент на пляже случайно оказались два спасателя, которые в нерабочее время пришли покататься на сёрфинге и смогли оказать помощь.

В качестве игрока Демикелис выступал за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Малага» и «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины защитник провёл 51 матч и отметился двумя забитыми мячами.