Вадим Раков: начало в «Крыльях Советов» получилось фантастическим — сам от себя не ожидал

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своей игре в начале нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Начало в «Крыльях» у меня получилось фантастическим, я даже сам от себя такого не ожидал. Цели были поставлены, добился, чего хотел, но не на максимум. Но всё сгубила травма. Кто знает, может, голов и передач у меня было бы больше, но такова жизнь. Сейчас главное восстановиться и провести остаток сезона с пользой для «Крыльев Советов» и себя», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий, выступающий за «Крылья Советов», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в первых трёх турах РПЛ сезона-2025/2026. 21-летний игрок получил травму в начале сентября в расположении молодёжной сборной России.