Винисиус Жуниор отреагировал на провокации Симеоне в матче Суперкубка Испании
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на провокации главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в матче 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2' 0:2 Родриго – 55' 1:2 Сёрлот – 58'
Под постом журналиста Фабрицио Романо в соцсети с роликом о стычке Винисиуса с Симеоне бразилец оставил комментарий: «Опять проиграл матч на вылет», сопроводив его грустными эмодзи.
Фото: Соцсети Фабрицио Романо
Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать футболиста во время матча.
В финале Суперкубка Испании 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем трофея является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.
