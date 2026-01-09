Винисиус Жуниор отреагировал на провокации Симеоне в матче Суперкубка Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на провокации главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в матче 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

Под постом журналиста Фабрицио Романо в соцсети с роликом о стычке Винисиуса с Симеоне бразилец оставил комментарий: «Опять проиграл матч на вылет», сопроводив его грустными эмодзи.

Фото: Соцсети Фабрицио Романо

Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать футболиста во время матча.

В финале Суперкубка Испании 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем трофея является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.