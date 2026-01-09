«Зенит» категорически отказывается продавать Нино — журналист Эрнан

«Зенит» по-прежнему категорически отказывается отпускать центрального защитника Нино. Об этом сообщает журналист Андрэ Эрнан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, позиция сине-бело-голубых в отношении продажи футболиста не изменилась в последние недели. Это мешает заинтересованным в Нино клубам делать предложения о его переходе. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» следят за 28-летним игроком.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: