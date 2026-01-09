Камерун — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН начнётся в 22:00 мск

Скидки
Главная Футбол Новости

Камерун – Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН – 2025 начнется в 22:00 мск

Комментарии

Сегодня, 9 января, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 между сборными Камеруна и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступит Бейда Дамане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Камерун
Не начался
Марокко
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

