Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко близок к возвращению в РПЛ — источник

Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА, «Спартака», «Рубина» и «Ростова» Роман Ерёменко близок к переходу в «Оренбург». 38-летний футболист отправляется на сборы команды, выступающей в Мир РПЛ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Финский игрок выступал в составе «Рубина» с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2017 год Ерёменко играл за ЦСКА, с 2018 по 2019 год — за «Спартак», с 2019 по 2021 год — за «Ростов». На текущий момент хавбек является футболистом финского клуба «Гнистан».

Среди российских клубов Ерёменко больше всего матчей провёл в составе казанской команды — 100. В этих встречах полузащитник отметился 17 голами и 17 результативными передачами.

ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем, заплатив игроку 15 млн рублей – источник

Самые результативные легионеры РПЛ:

