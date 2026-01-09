«Я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы». Руис — о голкиперах «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис высказался об игре вратарей парижской команды в послематчевых сериях пенальти.
«Это правда, что мы не так много тренируем пенальти. Некоторые игроки отрабатывают их с вратарями, но это не тот аспект, над которым мы много работаем. У нас есть фантастические вратари, которые являются эталоном в этой области, а также игроки, точно исполняющие пенальти. Я надеюсь, что мы сможем выиграть больше матчей. Но если дело дойдёт до пенальти, то я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы», — приводит слова Руиса Footmercato.
В четверг, 8 января, «ПСЖ» по пенальти обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции. Голкипер парижан Люка Шевалье отразил два удара.
В декабре 2025 года «ПСЖ» также в серии одиннадцатиметровых ударов одолел бразильский «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд.
