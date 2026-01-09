Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы». Руис — о голкиперах «ПСЖ»

«Я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы». Руис — о голкиперах «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис высказался об игре вратарей парижской команды в послематчевых сериях пенальти.

«Это правда, что мы не так много тренируем пенальти. Некоторые игроки отрабатывают их с вратарями, но это не тот аспект, над которым мы много работаем. У нас есть фантастические вратари, которые являются эталоном в этой области, а также игроки, точно исполняющие пенальти. Я надеюсь, что мы сможем выиграть больше матчей. Но если дело дойдёт до пенальти, то я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы», — приводит слова Руиса Footmercato.

В четверг, 8 января, «ПСЖ» по пенальти обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции. Голкипер парижан Люка Шевалье отразил два удара.

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'     1:2 Пачо – 87'     2:2 Рамуш – 90+5'    

В декабре 2025 года «ПСЖ» также в серии одиннадцатиметровых ударов одолел бразильский «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    
Материалы по теме
«ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android