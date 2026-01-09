Отец Жерсона заработает около 60 млн рублей на переходе игрока в «Крузейро» — ESPN

Посредники, принявшие участие в готовящемся трансфере полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро», получат € 2,7 млн из € 27 млн, которые клуб из Белу-Оризонти заплатит за переход 28-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сумма в € 2,7 млн будет разделена между четырьмя посредниками, одним из которых является Маркао, отец Жерсона. Таким образом, каждый из них заработает € 675 тыс. (62,1 млн рублей) на этой сделке.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

