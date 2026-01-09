Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Жерсона заработает около 60 млн рублей на переходе игрока в «Крузейро» — ESPN

Отец Жерсона заработает около 60 млн рублей на переходе игрока в «Крузейро» — ESPN
Комментарии

Посредники, принявшие участие в готовящемся трансфере полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро», получат € 2,7 млн из € 27 млн, которые клуб из Белу-Оризонти заплатит за переход 28-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сумма в € 2,7 млн будет разделена между четырьмя посредниками, одним из которых является Маркао, отец Жерсона. Таким образом, каждый из них заработает € 675 тыс. (62,1 млн рублей) на этой сделке.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Жерсон Подробнее
Материалы по теме
«Думаю, всё получится». Отец Жерсона — о переходе футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android