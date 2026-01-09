Скидки
Футбол Новости

Антуан Семеньо поблагодарил болельщиков «Борнмута» после ухода из клуба

Антуан Семеньо поблагодарил болельщиков «Борнмута» после ухода из клуба
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо поблагодарил болельщиков «Борнмута» после ухода из клуба. Ганец перешёл в стан «горожан» за € 75 млн (£ 65 млн).

«Привет, болельщики «вишен»! Как вы знаете, было много слухов по поводу моего трансфера, и я хочу, чтобы вы первыми узнали, что я покидаю футбольный клуб. Это были невероятные три года. Я пришёл сюда молодым парнем, полным желания учиться, амбиций и стремления к победе. Я просто хочу сказать, что болельщики «Борнмута» заслуживают особой благодарности, вы были для меня особенными, вы были великолепны.

Вы поддерживали меня, защищали меня и дали мне всю уверенность, которая мне была нужна как игроку, и я просто хочу поблагодарить вас за это. Я никогда этого не забуду и всегда буду благодарен. В заключение я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и руководство. Последние два года были великолепными, мы достигли рекордного количества очков, это было невероятно. У нас здесь особенная команда, и я никогда не забуду каждого, кто внёс свой вклад.

Сейчас я чувствую, что настало подходящее время завершить эту главу и начать новую с новым клубом. Я чувствую, что это решение далось мне нелегко. Я всё обдумал, но чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше. В связи с этим я просто хочу сказать спасибо и да благословит вас всех бог», – написал Семеньо в своём аккаунте в соцсети X.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

