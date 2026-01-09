Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо поблагодарил болельщиков «Борнмута» после ухода из клуба. Ганец перешёл в стан «горожан» за € 75 млн (£ 65 млн).

«Привет, болельщики «вишен»! Как вы знаете, было много слухов по поводу моего трансфера, и я хочу, чтобы вы первыми узнали, что я покидаю футбольный клуб. Это были невероятные три года. Я пришёл сюда молодым парнем, полным желания учиться, амбиций и стремления к победе. Я просто хочу сказать, что болельщики «Борнмута» заслуживают особой благодарности, вы были для меня особенными, вы были великолепны.

Вы поддерживали меня, защищали меня и дали мне всю уверенность, которая мне была нужна как игроку, и я просто хочу поблагодарить вас за это. Я никогда этого не забуду и всегда буду благодарен. В заключение я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и руководство. Последние два года были великолепными, мы достигли рекордного количества очков, это было невероятно. У нас здесь особенная команда, и я никогда не забуду каждого, кто внёс свой вклад.

Сейчас я чувствую, что настало подходящее время завершить эту главу и начать новую с новым клубом. Я чувствую, что это решение далось мне нелегко. Я всё обдумал, но чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше. В связи с этим я просто хочу сказать спасибо и да благословит вас всех бог», – написал Семеньо в своём аккаунте в соцсети X.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.