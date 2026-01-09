Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевалье высказался о конкуренции с Сафоновым

Шевалье высказался о конкуренции с Сафоновым
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье высказался о своих ощущениях от конкуренции за место основного голкипера команды. Французский футболист соперничает за это место с российским вратарём Матвеем Сафоновым.

«Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что никогда не был в подобной ситуации уязвимости. Нужно было принять некоторые вещи. Возможно, подобное ещё случится в моей карьере позже, когда мне будут пытаться бросить вызов. Но это часть пути. Знаю, что здесь я должен быть хорош каждые три дня. Если буду хорош сегодня, то завтра стану лучшим вратарём в мире, а на следующей неделе могу стать одним из самых плохих (смеётся), поэтому буду стараться выкладываться на полную каждый раз.

Послушайте, это клуб меня выбрал. Он сделал всё, чтобы я оказался здесь, и я сделал всё, чтобы попасть сюда, поэтому было бы слишком легко сказать, что это вина того-то или того-то или что меня не поддерживают. В клубе нет проблем с этим. Когда у тебя есть качество и ты держишь это в голове, то это всегда окупается», – приводит слова Шевалье Footmercato.

Материалы по теме
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android