Рафинья вошёл в топ-50 бомбардиров в истории «Барселоны»

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья оформил дубль в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Сине-гранатовые победили со счётом 5:0, а бразильский вингер вошёл в топ-50 лучших бомбардиров в истории каталонского клуба. Об этом сообщает аккаунт «Барселоны» в соцсети X.

В минувшем сезоне Рафинья в составе «Барселоны» отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Вингер стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С каталонским клубом бразилец выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что в финале Суперкубка 11 января «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом».