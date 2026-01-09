Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Рафинья вошёл в топ-50 бомбардиров в истории «Барселоны»

Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья оформил дубль в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Сине-гранатовые победили со счётом 5:0, а бразильский вингер вошёл в топ-50 лучших бомбардиров в истории каталонского клуба. Об этом сообщает аккаунт «Барселоны» в соцсети X.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

В минувшем сезоне Рафинья в составе «Барселоны» отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Вингер стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С каталонским клубом бразилец выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что в финале Суперкубка 11 января «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом».

Новости. Футбол
