Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: отказ Жерсона играть за «Зенит» — это как минимум непрофессионально

Кечинов: отказ Жерсона играть за «Зенит» — это как минимум непрофессионально
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении полузащитника Жерсона за «Зенит».

«Не всегда всё получается. Жерсон играл в очень сильном бразильском клубе, его приметили. В «Зенит» он приехал в ранге звезды для нашего чемпионата, но у него не заладилось. Из-за чего? Сложно сказать. Очень много факторов, от которых зависит игра футболиста. Что-то пошло не так. Хотя игрок очень-очень приличный.

Отказываться играть за клуб? Для профессионального футболиста это как-то всё несерьёзно. Если тебя приглашает клуб, готов заплатить за тебя большие деньги, сделать огромнейшую для РПЛ зарплату, и так поступать? Мне кажется, это как минимум непрофессионально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Материалы по теме
Жерсон пройдёт медосмотр в «Крузейро» в пятницу, 9 января — Central da Toca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android