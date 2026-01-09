Кечинов: отказ Жерсона играть за «Зенит» — это как минимум непрофессионально

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении полузащитника Жерсона за «Зенит».

«Не всегда всё получается. Жерсон играл в очень сильном бразильском клубе, его приметили. В «Зенит» он приехал в ранге звезды для нашего чемпионата, но у него не заладилось. Из-за чего? Сложно сказать. Очень много факторов, от которых зависит игра футболиста. Что-то пошло не так. Хотя игрок очень-очень приличный.

Отказываться играть за клуб? Для профессионального футболиста это как-то всё несерьёзно. Если тебя приглашает клуб, готов заплатить за тебя большие деньги, сделать огромнейшую для РПЛ зарплату, и так поступать? Мне кажется, это как минимум непрофессионально», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.