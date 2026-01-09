Переход Жерсона в «Крузейро» станет самым дорогим трансфером в истории Южной Америки

Переход полузащитника Жерсона из «Зенита» в бразильский «Крузейро» станет самым дорогим трансфером в истории клубов Южной Америки. Футболист вылетел для прохождения медосмотра в Бразилию. Параллельно клубы завершают все бюрократические процедуры, связанные с переходом. Итоговая сумма трансфера составит € 27+3 млн.

На данный момент самым дорогим трансфером является переход нападающего Виктора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» за € 25,5 млн.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.