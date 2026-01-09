«Теперь я здесь». Жерсон прибыл в Бразилию для подписания контракта с «Крузейро»

Полузащитник «Зенита» Жерсон прибыл в Белу-Оризонти для подписания контракта с «Крузейро». Об этом сообщает Central do Toca.

«Теперь я Кабулусо (прозвище «Крузейро». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит источник слова футболиста.

Подчёркивается, что Жерсон вылетел из Рио-де-Жанейро в Белу-Оризонти на частном самолёте. Бразилец пройдёт медобследование и подпишет контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» принял предложение «Крузейро» о переходе Жерсона за € 27+3 млн.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

