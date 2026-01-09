Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кечинов: Семак прекрасно знает Дивеева и считает, что он усилит «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом». Армейцы отдадут петербуржцам своего защитника Игоря Дивеева, а в обратном направлении отправится аргентинский форвард Лусиано Гонду.

«Дивеев — российский защитник. Сейчас все топовые команды РПЛ держат курс на российских футболистов, потому что мы знаем, что скоро изменят лимит. Игорь — очень качественный футболист и хороший защитник, но у него бывают травмы. Семак прекрасно знает Дивеева и считает, что этот футболист усилит команду и игру в обороне.

В «Зените» много нападающих. Я считаю, если этот обмен произойдёт, мне кажется, «Зенит» усилит игру в обороне, а ЦСКА — игру в атаке. Лусиано Гонду — очень интересный и топовый нападающий, особенно для нашего чемпионата», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
