Жерсон: благодарю «Крузейро» за приложенные усилия, чтобы я перешёл сюда

Полузащитник «Зенита» Жерсон прибыл в Белу-Оризонти для подписания контракта с «Крузейро», где обратился к болельщикам бразильской команды, приветствовавшим его.

«Я очень счастлив. Благодарю всё руководство «Крузейро» за усилия, которые они приложили, чтобы я перешёл сюда. Сейчас я пройду несколько обследований, после чего смогу спокойно поговорить со всеми вами», — приводит слова Жерсона Itatiaia Esporte.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» принял предложение «Крузейро» о переходе Жерсона за € 27+3 млн.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Болельщики встречают Жерсона перед переходом в «Крузейро»: