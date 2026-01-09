Нападающий «Арсенала» Дьёкереш больше 1000 минут не забивает голов с игры в АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш не отличился в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0). Шведский форвард не забивает голов с игры в АПЛ 1010 минут (более 16 часов). Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

В последний раз с игры Дьёкереш отличался во встрече с «Ноттингем Форест» (3:0) 13 сентября. После этого нападающий забил два гола в чемпионате Англии: «Бёрнли» (2:0) после углового и «Эвертону» (1:0) с пенальти. Голы, забитые не после подачи углового, штрафного или исполнения пенальти, считаются голами с игры.

В текущем сезоне швед провёл за «Арсенал» 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт семь голов.

Действующее трудовое соглашение форварда с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.