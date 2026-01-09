Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Футбол Новости

Видео: болельщики «Крузейро» встречают Жерсона перед переходом из «Зенита»

Болельщики «Крузейро» встретили полузащитника Жерсона в Белу-Оризонти перед подписанием им контракта с бразильским клубом.

«Оле, ола, Жерсон переходит, будет что-то невероятное!» — скандировали болельщики «Крузейро».

Болельщики встречают Жерсона перед переходом в «Крузейро»:

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» принял предложение «Крузейро» о переходе Жерсона за € 27+3 млн.

Полузащитник перешёл в стан сине-бело-голубых из «Фламенго» минувшим летом. За этот период 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

