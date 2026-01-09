Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» проведёт матч Кубка Англии с «Астон Виллой» в ретроформе образца 1901 года

«Тоттенхэм» проведёт матч Кубка Англии с «Астон Виллой» в ретроформе образца 1901 года
Комментарии

«Тоттенхэм» проведёт матч третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» 10 января в ретроформе образца 1901 года, сообщает официальный сайт клуба.

Кубок Англии . 3. 3-й тур
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данная акция посвящена 125-летию со дня, когда лондонская команда стала первым и единственным клубом из низших лиг, выигравшим Кубок Англии.

Фото: Tottenham Hotspur

«Сегодня «Тоттенхэм» запустил кампанию, посвящённую 125-летию со дня, когда мы стали первым и единственным клубом из низших лиг, выигравшим Кубок Англии. В ознаменование этого исторического достижения завтра на матче третьего раунда Кубка Англии против «Астон Виллы» наша мужская основная команда выйдет на поле в специальной форме образца 1901 года», — говорится в заявлении клуба.

«Тоттенхэм» является восьмикратным победителем Кубка Англии. Последний раз команда из Северного Лондона выигрывала данный трофей в 1991 году.

Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» Франк объяснил, почему пил кофе из стаканчика с логотипом «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android