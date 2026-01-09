«Тоттенхэм» проведёт матч Кубка Англии с «Астон Виллой» в ретроформе образца 1901 года

«Тоттенхэм» проведёт матч третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» 10 января в ретроформе образца 1901 года, сообщает официальный сайт клуба.

Данная акция посвящена 125-летию со дня, когда лондонская команда стала первым и единственным клубом из низших лиг, выигравшим Кубок Англии.

Фото: Tottenham Hotspur

«Сегодня «Тоттенхэм» запустил кампанию, посвящённую 125-летию со дня, когда мы стали первым и единственным клубом из низших лиг, выигравшим Кубок Англии. В ознаменование этого исторического достижения завтра на матче третьего раунда Кубка Англии против «Астон Виллы» наша мужская основная команда выйдет на поле в специальной форме образца 1901 года», — говорится в заявлении клуба.

«Тоттенхэм» является восьмикратным победителем Кубка Англии. Последний раз команда из Северного Лондона выигрывала данный трофей в 1991 году.