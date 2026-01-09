«Зенит» может заработать € 12 млн на переходе Юри Алберто в «Лацио» — CNN Brasil

«Лацио» предложил «Коринтиансу» € 24 млн за переход форварда Юри Алберто. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, в случае перехода 24-летнего футболиста в стан «орлов» бразильский клуб получит € 12 млн, поскольку ему принадлежат 50% прав на Алберто, остальные 50% остаются за «Зенитом». Таким образом, в случае трансфера нападающего в «Лацио» сине-бело-голубые также получат € 12 млн.

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: