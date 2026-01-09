Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может заработать € 12 млн на переходе Юри Алберто в «Лацио» — CNN Brasil

«Зенит» может заработать € 12 млн на переходе Юри Алберто в «Лацио» — CNN Brasil
Комментарии

«Лацио» предложил «Коринтиансу» € 24 млн за переход форварда Юри Алберто. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, в случае перехода 24-летнего футболиста в стан «орлов» бразильский клуб получит € 12 млн, поскольку ему принадлежат 50% прав на Алберто, остальные 50% остаются за «Зенитом». Таким образом, в случае трансфера нападающего в «Лацио» сине-бело-голубые также получат € 12 млн.

Бразилец являлся футболистом «Зенита» с января 2022 года по январь 2023 года. За этот период Алберто принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Зенит» отдаёт Жерсона за много денег, Сарри привезли незнакомца. Трансферы и слухи дня
«Зенит» отдаёт Жерсона за много денег, Сарри привезли незнакомца. Трансферы и слухи дня

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android