Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака повторил рекорд Фабрегаса по результативным действиям за «Арсенал» в АПЛ

Букайо Сака повторил рекорд Фабрегаса по результативным действиям за «Арсенал» в АПЛ
Комментарии

Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака принял участие в 105 голах «пушкарей» в английской Премьер-лиге. Вингер забил 57 мячей и отдал 48 результативных передач. Тем самым англичанин повторил рекорд Сеска Фабрегаса по результативным действиям в АПЛ для игроков «Арсенала» до 25 лет. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Испанский полузащитник также набрал 105 действий в чемпионате Англии. Букайо Сака может побить этот рекорд, так как игроку исполнится 25 лет лишь 5 сентября 2026 года.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах и набрал 7+4 по системе «гол+пас». После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Футбол-2026 — в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Лагерь Артеты захватывает игру
Футбол-2026 — в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Лагерь Артеты захватывает игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android