Букайо Сака повторил рекорд Фабрегаса по результативным действиям за «Арсенал» в АПЛ

Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака принял участие в 105 голах «пушкарей» в английской Премьер-лиге. Вингер забил 57 мячей и отдал 48 результативных передач. Тем самым англичанин повторил рекорд Сеска Фабрегаса по результативным действиям в АПЛ для игроков «Арсенала» до 25 лет. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Испанский полузащитник также набрал 105 действий в чемпионате Англии. Букайо Сака может побить этот рекорд, так как игроку исполнится 25 лет лишь 5 сентября 2026 года.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах и набрал 7+4 по системе «гол+пас». После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице.