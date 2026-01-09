«МЮ» сделал предложение по Яну Диоманду, «Лейпциг» требует € 100 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «РБ Лейпциг» по переходу крайнего нападающего Яна Диоманда. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 19-летнего вингера примерно в € 100 млн и дал понять, что предложения в размере € 60-70 млн будет недостаточно. Подчёркивается, что с большей вероятностью «РБ Лейпциг» рассмотрит вариант с уходом Диоманда летом, а не нынешней зимой.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: