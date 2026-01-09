Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил об уходе тренера вратарей Юрия Окрошидзе

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о расставании с тренером вратарей команды Юрием Окрошидзе.

«Юрий Окрошидзе покидает ФК «Оренбург». Тренер вратарей и клуб пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Юрий Александрович, благодарим за ежедневный труд на благо команды и желаем удачи!» – сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

Ранее команду покинул бывший футболист и ассистент тренера оренбуржцев Ильшат Айткулов.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. По ходу сезона в команду пришёл экс-наставник челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов.

