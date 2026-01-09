Сын Дэвида Бекхэма призвал родителей общаться c ним только через его адвокатов — The Sun

Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, настоял на том, чтобы родители связывались с ним только через его адвокатов, сообщает The Sun.

Бруклин отправил Дэвиду и Виктории юридическое уведомление, в котором также содержится требование воздержаться от общения с ним в соцсетях.

Формальным основанием для такого шага стала серия публикаций в СМИ, которые Бруклин и его жена Никола Пельтц Бекхэм сочли порочащими их репутацию. В этих материалах, по мнению пары, содержались намёки на то, что Бруклин находится под чрезмерным влиянием супруги.

Ранее сообщалось, что Бруклин заблокировал своих родителей в социальных сетях. Причиной стало то, что даже лайки под его постами со стороны родителей провоцировали публичное обсуждение их отношений, что противоречило желанию пары сохранить частную жизнь. При этом бабушка и дедушка Бруклина, а также другие члены его семьи не были заблокированы и регулярно комментируют его посты.