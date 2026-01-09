Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Сульшер будет зарабатывать £ 50-60 тыс. в неделю, если возглавит «МЮ» — Nettavisen

Сульшер будет зарабатывать £ 50-60 тыс. в неделю, если возглавит «МЮ» — Nettavisen
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер будет зарабатывать £ 50-60 тыс. в неделю, если вновь возглавит «красных дьяволов». Об этом сообщает Nettavisen.

По информации источника, в случае, если норвежский специалист выведет команду в Лигу чемпионов, он получит бонус в размере £ 3-4 млн.

Подчёркивается, что с 2018 по 2021 год Сульшер зарабатывал в «Манчестер Юнайтед» £ 7,2 млн в год.

Ранее СМИ сообщали о готовности норвежского специалиста бесплатно (без зарплаты) занимать пост временного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года.

