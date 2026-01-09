Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
«Уфа» подписала воспитанника московского «Динамо» Данила Липового

Комментарии

«Уфа» объявила о подписании полузащитника Данила Липового. Футболист является воспитанником московского «Динамо».

«Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с 26-летним полузащитником Данилом Липовым.

Данил Липовой – выпускник Академии футбола «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Двукратный бронзовый призёр молодёжного первенства РПЛ в составе «Динамо» Москва. Выступал за «Динамо» (Москва), «Химки», «Оренбург», «Крылья Советов», «Волгарь», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».

В его активе 37 матчей в Российской Премьер-Лиге и 80 игр в Пари-Первой лиге. Полузащитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов.

Добро пожаловать в «Уфу»!» – сообщает уфимский клуб в официальном телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости RSS

