Вратарь «Барселоны» тер Штеген согласился на переход в «Жирону» — Football Espana

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласился на переход в «Жирону», сообщает Football Espana.

Сине-гранатовые готовы отдать тер Штегена в аренду «Жироне», если она сможет взять на себя покрытие около четверти заработной платы футболиста в нынешнем сезоне. Однако одним из главных препятствий для перехода было желание футболиста остаться в каталонской команде, чтобы быть ближе к своим детям.

Вратарь выступает за «Барселону» с 2014 года. За этот период тер Штеген принял участие в 423 матчах во всех турнирах, в 176 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.