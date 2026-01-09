Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК улучшил предложение для «Зенита» по Дркушичу до € 4 млн — Athlos

ПАОК улучшил предложение для «Зенита» по Дркушичу до € 4 млн — Athlos
Комментарии

ПАОК сделал улучшенное предложение «Зениту» по переходу защитника Ваньи Дркушича в размере € 4 млн. В греческом клубе ожидают, что сине-бело-голубые примут его. Об этом сообщает Athlos.

По информации источника, ранее санкт-петербургский клуб требовал € 6 млн за трансфер 26-летнего футболиста, однако ПАОК не был готов платить столько.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года. За этот период защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Зенит» хочет получить от ПАОКа более € 5 млн за трансфер Дркушича — PAOK24

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android