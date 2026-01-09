ПАОК улучшил предложение для «Зенита» по Дркушичу до € 4 млн — Athlos

ПАОК сделал улучшенное предложение «Зениту» по переходу защитника Ваньи Дркушича в размере € 4 млн. В греческом клубе ожидают, что сине-бело-голубые примут его. Об этом сообщает Athlos.

По информации источника, ранее санкт-петербургский клуб требовал € 6 млн за трансфер 26-летнего футболиста, однако ПАОК не был готов платить столько.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года. За этот период защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

