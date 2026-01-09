Кечинов: Баринов понял, что «Локомотив» его не ценит, и решил уйти в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Это немножко странновато. Можно сказать, что Баринов уже не символ «Локомотива», но он фундаментальный игрок для этой команды. Он лидер и капитан. В раздевалке ощущается, что это лидер команды. Не продлевать с таким футболистом контракт? Это странновато. Я не думаю, что у него какие-то чумовые запросы.

Мне кажется, нужно было найти какой-то компромисс и договориться. С такими футболистами, как правило, так и происходит. Баринов понял, как «Локомотив» оценивает такого футболиста в своём родном клубе. Поэтому, наверное, у Дмитрия пошла принципиальная позиция. Раз вы меня не цените, я пойду в другую команду и там меня будут больше ценить. Так выглядит по крайней мере со стороны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.