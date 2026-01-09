Скидки
Кечинов: хочется верить, что при Карседо «Спартак» заиграет в совсем другой футбол

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Я только из прессы и интернета узнал об этом тренере. Знаю, что он работал в тренерском штабе с Эмери в «Спартаке», в последнее время работал в «Пафосе», стал чемпионом Кипра и играет в Лиге чемпионов. Всё, больше об этом тренере ничего не знаю. Какой он проповедует футбол?

Хотелось бы в это верить и надеяться, что Карседо исправит ситуацию и «Спартак» заиграет в совсем другой футбол — качественный и атакующий. Самое главное, чего дождались болельщики, — чтобы результат был стабильный. Наверное, это самое главное!» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичный клуб забил 26 голов в нынешнем сезоне.

