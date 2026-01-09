«Арсенал» и «Челси» нацелились на нападающего «ПСЖ» — TEAMtalk

«Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» вели переговоры о переходе крайнего нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 23-летний вингер может стать кандидатом на уход из французского гранда грядущим летом, однако «ПСЖ» не будет рассматривать предложения по игроку в зимнее трансферное окно. При этом по окончании нынешнего сезона также должны состояться переговоры о новом контракте с Баркола.

Нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

