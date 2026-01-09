Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Челси» нацелились на нападающего «ПСЖ» — TEAMtalk

«Арсенал» и «Челси» нацелились на нападающего «ПСЖ» — TEAMtalk
Комментарии

«Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» вели переговоры о переходе крайнего нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 23-летний вингер может стать кандидатом на уход из французского гранда грядущим летом, однако «ПСЖ» не будет рассматривать предложения по игроку в зимнее трансферное окно. При этом по окончании нынешнего сезона также должны состояться переговоры о новом контракте с Баркола.

Нападающий играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Официально
«Челси» объявил, кто войдёт в тренерский штаб Лиама Росеньора

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android