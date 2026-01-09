Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль второй раз подряд признан игроком месяца в Ла Лиге

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выбран игроком месяца испанской Ла Лиги в декабре. Об этом каталонский клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X. Испанец выиграл награду второй раз подряд, ранее он был признан лучшим футболистом Примеры в ноябре.

В минувшем месяце сине-гранатовые победи в пяти встречах чемпионата Испании, обыграв мадридский «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Осасуну» (2:0), «Вильярреал» (2:0) и «Эспаньол» (2:0). В этих встречах вингер каталонского клуба забил два гола.

В октябре и сентябре игроком месяца признавался центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне испанец провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых набрал 9+9 по системе «гол+пас».