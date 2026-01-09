«Атлетико» выступил в защиту Симеоне после конфликта с Винисиусом

Мадридский «Атлетико» выступил в защиту своего главного тренера Диего Симеоне после конфликта специалиста с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором в матче 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.
«Удивительно, сколько времени некоторые люди тратят на анализ реакции… и как мало времени на выяснение причины, вызвавшей её. Обыденность для людей — это классика», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальных сетях.
В «Атлетико» утверждают, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку запасных команды, когда требовал назначить пенальти в пользу «Реала», а реакция тренера была ответом на первоначальные действия бразильца.
Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать футболиста во время матча.
