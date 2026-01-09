Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо включён в список кандидатов на замену Гвардиоле — Footballtransfer

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо вошёл в список кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «Манчестер Сити». Об этом сообщает Footballtransfer.

По информации источника, будущее Гвардиолы, чей контракт с «горожанами» заканчивается летом 2027 года, на текущий момент является неопределённым. В последнее время усилились слухи, что испанский специалист может покинуть «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, «Реал» может прекратить сотрудничество с Алонсо, поскольку он не смог стабилизировать игру «Королевского клуба».

Гвардиола занимает должность главного тренера «горожан» с 2016 года. Алонсо возглавил «сливочных» минувшим летом.

