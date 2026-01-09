Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола стал первым тренером в истории, потратившим более € 2 млрд на трансферы

Гвардиола стал первым тренером в истории, потратившим более € 2 млрд на трансферы
Комментарии

После перехода крайнего нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за € 72 млн главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, чьи общие трансферные расходы превысили € 2 млрд (€ 2,58 млрд). Об этом информирует интернет-портал Transfermarkt.

В течение карьеры 54-летний специалист тренировал молодёжную и взрослую команды «Барселоны», «Баварию» и «Манчестер Сити». Гвардиола возглавил «горожан» летом 2016 года. Под его руководством они шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, а также завоевали Лигу чемпионов. Контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Хаби Алонсо включён в список кандидатов на замену Гвардиоле — Footballtransfer

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android