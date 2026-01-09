Гвардиола стал первым тренером в истории, потратившим более € 2 млрд на трансферы

После перехода крайнего нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за € 72 млн главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, чьи общие трансферные расходы превысили € 2 млрд (€ 2,58 млрд). Об этом информирует интернет-портал Transfermarkt.

В течение карьеры 54-летний специалист тренировал молодёжную и взрослую команды «Барселоны», «Баварию» и «Манчестер Сити». Гвардиола возглавил «горожан» летом 2016 года. Под его руководством они шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, а также завоевали Лигу чемпионов. Контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме Хаби Алонсо включён в список кандидатов на замену Гвардиоле — Footballtransfer

Самый дорогой трансфер в истории футбола: