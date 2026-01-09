Скидки
Главная Футбол Новости

Джейми Варди забил 116 голов после 30-летия. С 2017 года статистика лучше только у Роналду

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди забил 150 голов в пяти ведущих европейских лигах, 116 из которых — после достижения им 30 лет. За этот период (с января 2017 года) среди тех, кто забил как минимум столько же голов, старше него только Криштиану Роналду. Об этом сообщает аккаунт Opta Paolo в соцсети X.

Большую часть голов английский форвард забил в бывшем клубе «Лестере». 2 сентября 2025 года Джейми Варди перешёл в итальянский «Кремонезе» на правах свободного агента. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон. На данный момент он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 15 встречах Серии А.

