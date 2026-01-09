Сенегал в большинстве переиграл Мали и вышел в 1/2 финала Кубка Африки

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором играли сборные Мали и Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Абонгиле Том из ЮАР. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды Сенегала.

Единственный мяч в матче забил нападающий Сенегала Илиман Ндиайе на 27-й минуте. В добавленное к первому тайму время за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник сборной Мали Ив Биссума.

В 1/2 финала Сенегал встретится с победителем матча Египет — Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.