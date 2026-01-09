Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не просто талант, это величие». Неймар — о Рафинье

«Это не просто талант, это величие». Неймар — о Рафинье
Комментарии

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар, ранее выступавший за «Барселону», высказался об игре вингера сине-гранатовых Рафиньи. Фланговый нападающих оформил дубль в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

«Рафинья показывает миру то, что мы, бразильцы, уже знали. Вывести «Барсу» на поле в полуфинале – это не просто талант, это величие. Сейчас он не просто лучший в клубе; он лучший игрок в мире. Он играет с душой волшебника и сердцем воина», – приводит слова Неймара аккаунт Mr Wills в соцсети X.

В нынешнем сезоне Рафинья выходил на поле в 16 матчах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Такой «Барсе» и Ямаль не нужен! Вместо полуфинала Суперкубка Испании получилось унижение
Такой «Барсе» и Ямаль не нужен! Вместо полуфинала Суперкубка Испании получилось унижение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android