«Это не просто талант, это величие». Неймар — о Рафинье

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар, ранее выступавший за «Барселону», высказался об игре вингера сине-гранатовых Рафиньи. Фланговый нападающих оформил дубль в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

«Рафинья показывает миру то, что мы, бразильцы, уже знали. Вывести «Барсу» на поле в полуфинале – это не просто талант, это величие. Сейчас он не просто лучший в клубе; он лучший игрок в мире. Он играет с душой волшебника и сердцем воина», – приводит слова Неймара аккаунт Mr Wills в соцсети X.

В нынешнем сезоне Рафинья выходил на поле в 16 матчах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.