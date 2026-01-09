«Это не просто талант, это величие». Неймар — о Рафинье
Поделиться
Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар, ранее выступавший за «Барселону», высказался об игре вингера сине-гранатовых Рафиньи. Фланговый нападающих оформил дубль в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22' 2:0 Лопес Мартин – 30' 3:0 Барджи – 34' 4:0 Рафинья – 38' 5:0 Рафинья – 52'
«Рафинья показывает миру то, что мы, бразильцы, уже знали. Вывести «Барсу» на поле в полуфинале – это не просто талант, это величие. Сейчас он не просто лучший в клубе; он лучший игрок в мире. Он играет с душой волшебника и сердцем воина», – приводит слова Неймара аккаунт Mr Wills в соцсети X.
В нынешнем сезоне Рафинья выходил на поле в 16 матчах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
21:38
-
21:37
-
21:29
-
21:16
-
21:13
-
21:13
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:00
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:14