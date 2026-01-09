Агкацев подвёл итоги года в день своего 24-летия

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев поделился итогами года в день своего рождения. В пятницу, 9 января, голкиперу исполнилось 24 года.

«Не умею писать длинные тексты, но сегодня попробую подвести небольшие итоги.

Во-первых, огромное спасибо за такое количество поздравлений и тёплых слов! Не успеваю всем ответить сразу, но всё обязательно прочитаю и наверстаю. Пусть всё, что вы мне пожелали, вернётся вам вдвойне.

Кажется, ещё совсем недавно мне было 19 — молодой, подающий надежды вратаришка, который только набивал шишки и играл первые матчи за основную команду. Время пролетело очень быстро — и вот уже 24!

Этот год был очень насыщенным: произошло много важного, интересного и по-настоящему ценного.

Обрёл хороших друзей, отпустил лишних людей и стал чуть лучше понимать себя. Двигаемся дальше», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

В 2025 году Агкацев в составе «Краснодара» выиграл Мир РПЛ.

Материалы по теме Эксклюзив Станислав Агкацев рассказал, в чём стал сильнее в 2025 году

Как сборная России играет при Карпине: