Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Нигерии пообещал выплатить задолженность команде за победы на Кубке Африки

Комментарии

Опорный полузащитник «Бешикташа» и сборной Нигерии Вильфред Ндиди заявил, что сам выплатит задолженность по бонусам футболистам и персоналу национальной команды, если Федерация футбола Нигерии не сделает этого до субботы, 10 января.

«Я пообещал сотрудникам и игрокам, что лично выплачу бонусы, если руководство не сделает этого до субботы», — приводит слова Ндиди Сumhuriyet.

Ранее в прессе появилась информация, что игроки сборной Нигерии могут бойкотировать матч 1/4 финала Кубка Африки с командой Алжира, если не получат свои бонусы за предыдущие выигранные встречи.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.

Комментарии
