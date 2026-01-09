Игрок сборной Нигерии пообещал выплатить задолженность команде за победы на Кубке Африки

Опорный полузащитник «Бешикташа» и сборной Нигерии Вильфред Ндиди заявил, что сам выплатит задолженность по бонусам футболистам и персоналу национальной команды, если Федерация футбола Нигерии не сделает этого до субботы, 10 января.

«Я пообещал сотрудникам и игрокам, что лично выплачу бонусы, если руководство не сделает этого до субботы», — приводит слова Ндиди Сumhuriyet.

Ранее в прессе появилась информация, что игроки сборной Нигерии могут бойкотировать матч 1/4 финала Кубка Африки с командой Алжира, если не получат свои бонусы за предыдущие выигранные встречи.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.