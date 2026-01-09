Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2031 года — Орнштейн

Вингер «Арсенала» Букайо Сака согласовал новый контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Давид Орнштейн в своём аккаунте в соцсети X.

По информации журналиста, новый улучшенный пятилетний контракт будет действовать до 2031 года и признает статус вингера среди лучших в Европе.

В нынешнем сезоне Букайо Сака принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах и набрал 7+4 по системе «гол+пас». Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

