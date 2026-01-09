Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Глава Ла Лиги отреагировал на перепалку между Симеоне и Винисиусом в дерби

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на инцидент, произошедший между главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором во время очного матча команд в полуфинале Суперкубка Испании (1:2).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

Напомним, до перерыва Симеоне сказал Винисиусу, что его выгонят из «Реала». После замены бразильского нападающего на 81-й минуте главный тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на своё ухо.

«Футболисты и тренеры испытывают огромное давление во время матчей, особенно в таких, как вчерашний. Мы должны понимать, что это всего лишь небольшие инциденты. Как говорит Симеоне, такие вещи происходят на поле и являются эпизодическими. Подобное происходит каждые выходные», — приводит слова Тебаса Sport.es.

