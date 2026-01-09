Эрлинг Холанд сделал селфи с Антуаном Семеньо после перехода игрока в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал совместное фото с вингером Антуаном Семеньо после перехода футболиста в клуб из Манчестера.

Норвежский форвард опубликовал пост в социальных сетях с подписью: «Добро пожаловать».

Фото: Из личного архива Холанда

Антуан Семеньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний футболист провёл 20 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прессе появлялась информация, что ганец отказал четырём клубам АПЛ («Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы перейти в стан «горожан».